Стало известно о «снарядном голоде» ВСУ

Главное: Стало известно, почему контрнаступление ВСУ проходит не так быстро. Не хватает снарядов.

Детали: Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал продолжающееся контрнаступление. Его слова цитирует ВВС.

Отмечается следующее: «Мы хотим получить очень быстрый результат. Но в нашей реальности это фактически невозможно. Я могу вам рассказывать о своей группировке, о своем направлении. И я хочу сказать, что на моем направлении вокруг Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии».

Сообщается: «Эта местность насыщена инженерными заграждениями. Многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось».

Добавляется, что российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии, а также в возможности обеспечения боеприпасами.

Резюмируется: «То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. К сожалению, такова наша жестокая реальность. Но мы очень тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны преуспевать. И сейчас мы двигаемся вперед».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 240 010 солдат.