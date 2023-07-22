Мошенники могут воровать ваши деньги с помощью удаленной замены SIM-карты

Главное: Мошенники могут присвоить себе чужой номер телефона после удаленной замены SIM-карты и получить доступ к средствам человека в банке.

Детали: Мошенники могут присвоить себе чужой номер телефона с помощью удаленной замены SIM-карт, что позволит им получить доступ к средствам человека в банке, предупреждают в полиции.

Схема работает так: мошенники несколько раз звонят человеку от имени служб такси или различных организаций и склоняют перезвонить. Потом заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента телефонные номера, с которых ранее сами же звонили. Могут даже пополнить счет на небольшую сумму, чтобы точно знать дату последнего пополнения.

Чтобы обезопаситься, полиция советует запретить удаленную замену SIM-карты или перейти на контрактное обслуживание у мобильного оператора и звонить оператору в случае подозрительных сигналов.