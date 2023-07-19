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Новости > ВСУ продолжают понемногу продвигаться вперед

ВСУ продолжают понемногу продвигаться вперед

Александр Панько
19.07.23 16:49
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ВСУ продолжают понемногу продвигаться вперед

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Продвинулись еще на один километр вперед.

Детали: Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень поведал об успехах контрнаступления ВСУ. Он сделал заявление в эфире национального телемарафона.

Сообщается, что бойцы ударных подразделений продвинулись еще на один километр вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Подчеркивается, что наступательная операция Сил обороны группировки «Таврия» на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается.

Отмечается, что россияне продолжают сосредотачивать свои основные усилия на удержании ротных опорных пунктов.

Резюмируется, что противник концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

В тему: Зеленский призвал партнеров закрыть небо над Одессой.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, ВСУ, новости Украины

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