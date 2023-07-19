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Новости > Украина может выиграть войну, — Уоллес

Украина может выиграть войну, — Уоллес

Агата Кловская
19.07.23 16:53
115
Украина может выиграть войну, — Уоллес

Главное: По словам Бена Уоллеса, Североатлантический Альянс уже продемонстрировал способность удерживать Россию от наступления на Запад. При этом он признал, что Альянс переживал годы стагнации, и война в Украине «оживила» его.

Детали: Россия «куда хрупче», чем готов признать Кремль, а Украина может победить в войне. Об этом во вторник, 18 июля, пишет Sky News со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

«Я считаю, что войну в Украине можно выиграть. Россия гораздо хрупче, чем хотят признать россияне... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасающее», — отметил он.

Североатлантический Альянс, по мнению Уоллеса, продемонстрировал свою способность сдерживать РФ от нападения.

«Стающий агрессивным президент Путин с его постоянными угрозами красными линиями, которые потом обычно тают, не решался приближаться к НАТО. Россия очень, очень осторожно относилась к территории НАТО. Мы не видели нападений на такие территории, как Эстония или Латвия. Они были очень, очень осторожны, чтобы убедиться, что они не провоцируют. Можно утверждать, что Альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор статьи 45 выполняет функции», — сказал он.

В то же время, он признал, что Альянс переживал годы стагнации, и война в Украине «оживила» его.

«После 1991 года НАТО просто находилось в застое... Большая часть населения Европы была удивлена, что НАТО является ядерным Альянсом. Они просто забыли об этом», — отметил Уоллес.

В тему: США готовят огромный пакет военной помощи Украине.

Тэги: Украина, Россия, НАТО, Бен Уоллес, война в Украине, победа Украины

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