Зеленский призвал партнеров закрыть небо над Одессой

Главное: Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны дополнительные системы SAMP-T или Patriot для защиты Одессы. Тех систем, которые есть в Украине, недостаточно для этого.

Детали: Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP-T или Patriot для защиты Одессы с воздуха. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Он отметил, что у Украины есть на вооружение системы SAMP-T. При этом информация о том, где находятся эти системы, не разглашается. В то же время президент подчеркнул, что они работают отлично.

«Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру», — сказал он.

В защите Украины помогают и системы Patriot.

«Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру», — добавил Зеленский.

В тему: Всего за два дня в результате российских обстрелов было уничтожено 60 тысяч тонн украинского зерна. Произошло это в морских портах «Одесса» и «Черноморск» за последние пару дней — 18-19 июля.