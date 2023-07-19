Стало известно, экономят ли украинцы электричество

Главное: Потребление электроэнергии в вечерние часы в Украине снизилось. Отмечается смещение пика.

Детали: В вечерние часы с 20-00 до 23-00 в Украине снизилось потребление электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Информируется: «Из-за жары потребление электроэнергии сохраняется на высоком уровне».

Отмечается: «Вчера его пик сместился на дневной период (15-40) и был почти на 2% ниже, чем в понедельник. Это указывает на экономное потребление именно в самые тяжелые для энергосистемы вечерние часы».

Украинцев призывают соблюдать экономное потребление электроэнергии, особенно с 16-00 до 23-00, чтобы помочь отечественной энергосистеме работать сбалансировано и восстанавливаться.

Сообщается, что 18-19 июля в ночные и дневные часы – период, когда в энергосистеме есть избыток производства электроэнергии, осуществляется ее экспорт в Молдову мощностью 67 МВт.

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