В ЕС измерили уровень инфляции – она немного замедлилась

Главное: В ЕС замедлился уровень инфляции. До 5,5% в июне.

Детали: Статистическое управление ЕС измерило уровень инфляции в еврозоне по итогам июня. Он составил 5,5% в годовом выражении – настолько выросли тут потребительские цены.

Стоит отметить, что в мае уровень инфляции в регионе составлял 6,1%.

Нынешний же показатель, по данным экспертов, минимальный с января 2022-го года.

Известно, что стоимость энергоносителей в ЕС в минувшем месяце снизилась на 5,6% в годовом выражении после падения на 1,8% в мае.

В то же время, как информируется, повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 11,6% с 12,5% раньше.

Кроме этого, отмечается, что инфляция в области услуг ускорилась до 5,4% с 5%.

Говорится также, что оценка роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в июне была пересмотрена с повышением до 5,5% из предварительно объявленных 5,4%. В мае данный показатель был 5,3%.

Резюмируется, что, по прогнозам Европейского центрального банка, инфляция в еврозоне в этом году в среднем составит 5,4%, в 2024-м году – 3%, а в 2025-м году – 2,2%.

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