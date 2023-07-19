Путин все же не приедет на саммит БРИКС. Испугался ареста?

Главное: Вместо Путина на саммит БРИКС в ЮАР приедет глава МИД РФ Сергей Лавров. В саммите примут участие лидеры только четырех стран — Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской республики.

Детали: Российский президент Владимир Путин не посетит саммит стран БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской республике 22-24 августа. Об этом сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает его пресс-служба в среду, 19 июля.

«По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — заявил Рамафоса.

Вместе с тем, в саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Рамафоса выразил уверенность, что саммит будет успешным.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР, что арест Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносильным объявлению войны.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что означает попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — сказал Песков.

В тему: Несколько дней назад сообщалось, что Путин приедет на саммит БРИКС.