Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 239 480 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 239 480 солдат. Уничтожено 4 123 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 19 июля.

Сообщается, что погибли уже 239 480 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 123 танка, 8 059 боевых бронированных машин, 4 573 артиллерийские системы, 689 РСЗО, 430 средств ПВО, 315 самолетов, 310 вертолетов, 3 885 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 279 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 105 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 683 единицы специальной техники.

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