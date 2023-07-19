Резников подытожил очередную встречу в формате «Рамштайн»

Главное: Накануне состоялась очередная встреча в формате «Рамштайн» в виртуальном формате. Почти 50 союзников обсуждали повышение боевых возможностей Украины.

Детали: Приоритетом четырнадцатой встречи по обороне Украины в формате «Рамштайн» были новые поставки оружия и оборудования. Также партнеры создали новые инициативы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Он отметил, что «Рамштайн-14» показал непоколебимую поддержку Украины партнерами. Резников подвел итоги виртуальной встречи:

— приоритет — поставка оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории;

— фокус — ПВО, боеприпасы и броня;

— новые инициативы;

— развитие ІТ-коалиции, создание коалиции по разминированию.

Также украинский министр поблагодарил союзников за помощь, в частности, главу Пентагона Ллойда Остина за руководство «Рамштайном». Резников также выразил благодарность Люксембургу и Эстонии за ІТ-коалицию, а Литве — за коалицию по разминированию.

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