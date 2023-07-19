Аномальная жара в Европе скоро станет «нормой»

Главное: Европу накрыла рекордная жара. Это рискует стать «новой нормой», предупреждает Всемирная метеорологическая организация.

Детали: Европу накрыла рекордная жара из-за лесных пожаров в Греции и «теплового взрыва» в пустыне Сахара, пишет Bloomberg.

На юге континента температура уже больше 40 градусов. Власти Италии выпустили экстренное предупреждение для 20 городов, включая Рим, Флоренцию и Палермо, рекомендуя людям избегать прямых солнечных лучей в самые жаркие часы. Жарче всего на Сардинии — под 46 градусов.

В Греции уже вспыхнули лесные пожары, которые только усугубляют ситуацию.

Постепенно жара доходит и до северного полушария — от США до Китая. В Канаде также бушуют лесные пожары.

Это рискует стать «новой нормой», предупреждает Всемирная метеорологическая организация.