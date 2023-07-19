Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Аномальная жара в Европе скоро станет «нормой»

Аномальная жара в Европе скоро станет «нормой»

Агата Кловская
19.07.23 09:15
82
Аномальная жара в Европе скоро станет «нормой»

Главное: Европу накрыла рекордная жара. Это рискует стать «новой нормой», предупреждает Всемирная метеорологическая организация.

Детали: Европу накрыла рекордная жара из-за лесных пожаров в Греции и «теплового взрыва» в пустыне Сахара, пишет Bloomberg.

На юге континента температура уже больше 40 градусов. Власти Италии выпустили экстренное предупреждение для 20 городов, включая Рим, Флоренцию и Палермо, рекомендуя людям избегать прямых солнечных лучей в самые жаркие часы. Жарче всего на Сардинии — под 46 градусов.
 
В Греции уже вспыхнули лесные пожары, которые только усугубляют ситуацию.
 
Постепенно жара доходит и до северного полушария — от США до Китая. В Канаде также бушуют лесные пожары.
 
Это рискует стать «новой нормой», предупреждает Всемирная метеорологическая организация.

Тэги: жара

Комментарии

Статьи

18.07.23 17:58

Аренда жилья в Киеве: с начала 2023 года цена растет ежемесячно

Автор: Александр Панько

Дайджест

Усик - президент Украины?
14.07.23 16:11

Усик - президент Украины?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Усик - президент Украины?
Усик - президент Украины?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.07.23 09:32

После «прилетов» на полигон в Крыму уже несколько часов гремят взрывы. Проводится эвакуация
18.07.23 16:58

В Мелитополе оккупанты еженедельно похищают по 10 человек, — мэр
18.07.23 16:35

Рейтинг паспортов: Украина заняла 30-е место
18.07.23 16:24

В Киеве появились какие-то странные вандалы
18.07.23 16:16

В Киеве разоблачили масштабную схему по отмыванию денег
18.07.23 15:49

Евродепутаты просят Гаагу выдать ордер на арест Лукашенко
18.07.23 15:20

ВСУ готовятся применить кассетные боеприпасы
18.07.23 15:07

Синоптик предупредила украинцев… о приближении осенней погоды
18.07.23 14:56

В Беларусь прибыла четвертая колонна «вагнеровцев»
18.07.23 14:24

Россия рапортовала об «ударе возмездия» по Украине
19.07.23 09:32

После «прилетов» на полигон в Крыму уже несколько часов гремят взрывы. Проводится эвакуация
18.07.23 15:49

Евродепутаты просят Гаагу выдать ордер на арест Лукашенко
18.07.23 15:20

ВСУ готовятся применить кассетные боеприпасы
18.07.23 14:24

Россия рапортовала об «ударе возмездия» по Украине
18.07.23 13:20

В оккупированных Крыму и Мелитополе прогремели взрывы
18.07.23 12:12

Резников анонсировал очередной Рамштайн уже сегодня
18.07.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 239 010 солдат
17.07.23 16:51

Россия отказалась гарантировать безопасность в Черном море
17.07.23 15:57

В России в море на глазах у отдыхающих упал военный самолет
17.07.23 12:52

В Кремле объявили о прекращении зернового соглашения
13.07.23 01:24

Китай рассказал, когда собирается высадить человека на Луну
14.07.23 19:09

Цены на алкоголь в Украине могут вырасти
12.07.23 16:58

Страны Большой семерки согласовали документ о гарантиях безопасности Украины
13.07.23 10:37

Зеленский рассказал, о чем так долго разговаривал с Байденом
12.07.23 10:48

Поляки признали Волынскую резню геноцидом
12.07.23 15:20

В Венгрии порадовались, что Украину не приняли в НАТО
13.07.23 15:13

Стало известно, какие пенсии сейчас платят украинцам
13.07.23 14:14

Депутаты одобрили легализацию медицинского каннабиса
14.07.23 12:56

В Украине изменили даты трех праздников
13.07.23 09:10

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 236 040 солдат
Фото и Видео
Во Львове молния ударила сразу в два трансформатора
Во Львове молния ударила сразу в два трансформатора
Во Львове молния ударила сразу в два трансформатора
Во Львове молния ударила сразу в два трансформатора
Белоснежка (2024): дата выхода фильма про девушку и ее «политкорректных компаньонов»
Белоснежка (2024): дата выхода фильма про девушку и ее «политкорректных компаньонов»
На Одесщине браконьеры убили 125-килограммовую краснокнижную рыбу
На Одесщине браконьеры убили 125-килограммовую краснокнижную рыбу
В России в море на глазах у отдыхающих упал военный самолет
В России в море на глазах у отдыхающих упал военный самолет
В Киеве из-под земли забил самый настояний фонтан
В Киеве из-под земли забил самый настояний фонтан
Опубликовано видео якобы ночного удара по Крымскому мосту
Опубликовано видео якобы ночного удара по Крымскому мосту
Командир «Азова» Редис возвращается на службу
Командир «Азова» Редис возвращается на службу
В центре Киева мужчина устроил стрельбу
В центре Киева мужчина устроил стрельбу
На Крымском мосту ночью прогремел взрыв. Повреждена опора
На Крымском мосту ночью прогремел взрыв. Повреждена опора
Ворота в ад нашли мексиканские археологи
Ворота в ад нашли мексиканские археологи
fraza.com
Новости блогосферы
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.