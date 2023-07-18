В Мелитополе оккупанты еженедельно похищают по 10 человек, — мэр

Главное: В оккупированном Мелитополе и прилегающих районах россияне усиливают давление, террор и поиск диверсантов. Похищение людей стало регулярным.

Детали: В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне еженедельно берут в плен по десять человек. Об этом заявил глава Мелитополя Иван Федоров в телеэфире.

По его словам, в последнее время усиливается давление, террор и поиск диверсантов в оккупированном городе и районе. Похищение людей стало регулярным, оккупанты сменили тактику.

«В последние недели мы видим тенденцию, что количество похищенных людей стабильно: примерно 10 человек за неделю враг похищает. Они лишь изменили тактику: раньше они приходили, быстро забирали человека, потом делали какие-то обыски — и выходили. Сейчас же приходят ночью, будят, например, весь многоэтажный дом, чтобы все видели происходящее — и запугивают таким образом. Затем забирают человека, выводя его в наручниках и с мешком на голове. Таким образом россияне совершают террор и усиливают панику среди гражданского населения», — рассказал мэр.

Он добавил, что люди стараются меньше выходить из дома. Кроме того, у жителей нет воды, нет доступа к медпомощи без российского паспорта.

Мэр также рассказал, что сейчас проехать до Азовского побережья невозможно, а российские вертолеты очень низко летают над пляжами.

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