Главное: Журналисты увидели американские гаубицы М777, которые будут стрелять кассетными снарядами на позициях вокруг Бахмута. Генерал Сырский подтвердил, что эти снаряды будут готовы к использованию в течение нескольких дней.

Детали: Украинские военные скоро будут готовы использовать кассетные боеприпасы в войне против российских захватчиков. Об этом сказал командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью для BBC, обнародованном во вторник, 18 июля.

Сырский подтвердил, что кассетные боеприпасы от США уже прибыли в Украину. Он отметил, что снаряды «будут готовы к использованию в течение нескольких дней».

При этом издание не уточнило, когда именно состоялся разговор с Сырским.

В то же время, журналисты отметили, что видели американские гаубицы М777, которые будут стрелять кассетными снарядами, на позициях вокруг Бахмута.

А командир 57 бригады ВСУ полковник Александр Бакулин заявил, что кассетные боеприпасы нужны, чтобы «нанести максимальный ущерб пехоте противника».

«Чем больше пехотинцев здесь гибнет, тем больше их родственники в России будут спрашивать свое правительство „почему?“», — сказал он.

Но добавляет полковник: «Я не могу сказать, что кассетные бомбы решат все наши проблемы на поле боя».

Издание утверждает, что численность украинских войск на восточном фронте впервые сравнялась с российскими — около 160 тысяч. Однако Украина все еще уступает России по количеству артиллерии.

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