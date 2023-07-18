Россия рапортовала об «ударе возмездия» по Украине

Главное: В Минобороны РФ сообщили, что нанесли по Украине «удар возмездия». Удар наносился «высокоточным оружием» по объектам, где якобы готовились «террористические акты» против России, утверждают в Москве.

Страна-агрессор Россия совершила «удар возмездия» по объектам в Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Такое заявление сделал официальный представитель минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 18 июля.

По его словам, удар наносился «высокоточным оружием» по объектам, где якобы готовились «террористические акты» против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.

Конашенков утверждает, что в районе Николаева и Одессы якобы были уничтожены хранилища топлива в общей сложности около 70 тысяч тонн.

«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — отрапортовал российский генерал.

В тему: Минувшей ночью на Крымском мосту прогремел взрыв.

Этой ночью оккупанты совершили комбинированную воздушную атаку на юг Украины.