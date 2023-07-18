В России утверждают, что возобновили движение по Крымскому мосту

Главное: Российские СМИ утверждают, что движение автомобилей по Крымскому мосту якобы возобновлено двумя полосами, по одной в каждую сторону. А на поврежденном участке организовано реверсивное движение.

Детали: В ночь на вторник, 18 июля, российские СМИ сообщили, что движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено.

Отмечается, что движение якобы организовано двумя полосами, по одной в каждую сторону, а на поврежденном участке организовано реверсивное движение.

Кроме того, при въезде на мост устраивают осмотр личных вещей и автомобиля, а затем машины собирают в колонны.

Всю ночь в районе моста наблюдались пробки. По данным СМИ, пробка со стороны Керчи до моста составляет около 1,8 км, что занимает полтора часа.

В тему: Опубликовано видео якобы ночного удара по Крымскому мосту.