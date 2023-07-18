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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 239 010 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 239 010 солдат

Агата Кловская
18.07.23 09:36
90
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 239 010 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 239 010 солдат. Уничтожено 4 119 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 18 июля.

Сообщается, что погибли уже 239 010 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 119 танков, 8 051 боевая бронированная машина, 4 542 артиллерийские системы, 689 РСЗО, 428 средств ПВО, 315 самолетов, 310 вертолетов, 3 839 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 273 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 7 086 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 677 единиц специальной техники.

В  тему: Президент Польши рассказал, когда миротворческая миссия НАТО может войти в Украину.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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