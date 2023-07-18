Россия отказалась гарантировать безопасность в Черном море

Главное: Россия отзывает гарантии безопасности в Черном море. Без вовлеченности России черноморская инициатива прекратит свое функционирование 18 июля, отметили в МИД РФ.

Детали: Страна-агрессор Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море, а также выходит из Совместного координационного центра в Стамбуле ввиду окончания зернового соглашения. Об этом сообщил МИД РФ в понедельник, 17 июля.

«Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России черноморская инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля», — говорится в сообщении.

В России еще раз повторили свои тезисы о том, что Запад не выполняет якобы обещанные договоренности по экспорту российского аммиака, не переподключает Россельхозбанк к системе SWIFT. В целом Россия выдвигает пять разных условий.

При этом в Москве допускают возобновление зернового коридора.

«Если же в западных столицах реально дорожат Черноморской инициативой, то пусть серьезно задумаются о выполнении своих обязательств и реальном извлечении из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений Россия будет готова рассмотреть возобновление соглашения», — добавили в МИД РФ.

В тему: В Кремле объявили о прекращении зернового соглашения.