Очередная колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь, — соцсети

Главное: В Беларусь прибыла очередная колонна «Вагнеровцев». Группа Беларускі Гаюн заявила, что это третья колонна с наемниками, прибывшая в страну с 11 июля.

Детали: Очередная колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь. «Вагнеровцы» приехали с флагами России и самой военной компании. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в своем Telegram-канале в понедельник, 17 июля.

«В направлении Осиповичей и лагеря в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас движется еще одна большая колонна наемников ЧВК Вагнер. В составе колонны по меньшей мере 20 машин разных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, „буханки“, строительная техника, автобусы, фуры», — указывается в сообщении.

Группа добавила, что это уже как минимум третья колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля.

«Наемники двигаются в полевой лагерь в селе Цель», — резюмируется в сообщении.

Издание The New York Times получило свежие спутниковые фото палаточного лагеря «вагнеровцев» под Осиповичами. Они были сделаны спутником MAXAR 14 и 16 июля.

СМИ указывает, что первый грузовой автомобиль появился на снимке от 13 июля — тогда началась определенная активность в лагере и до прибытия большой колонны ЧВК Вагнер в субботу, 15 июля.

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