В Одесской области сгорел урожай пшеницы

Главное: Поле с пшеницей сгорело в Одесской области. На площади около десяти гектаров.

Детали: Возле села Большой Дальник в Одесской области в минувшее воскресенье, 17 июля, произошло огненное ЧП. Как сообщает местное ГСЧС, тут сгорело поле с пшеницей на площади более 30 гектаров.

Спасатели говорят, что из-за порывов ветра огонь быстро распространился.

На ликвидацию пламени ушло два часа.

В результате ЧП сгорели около 10 гектаров поля с пшеницей.

В ведомстве призвали не провоцировать пожары в экосистемах.

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