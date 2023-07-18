В Одесской области сгорел урожай пшеницы

Главное: Поле с пшеницей сгорело в Одесской области. На площади около десяти гектаров.
Детали: Возле села Большой Дальник в Одесской области в минувшее воскресенье, 17 июля, произошло огненное ЧП. Как сообщает местное ГСЧС, тут сгорело поле с пшеницей на площади более 30 гектаров.
Спасатели говорят, что из-за порывов ветра огонь быстро распространился.
На ликвидацию пламени ушло два часа.
В результате ЧП сгорели около 10 гектаров поля с пшеницей.
В ведомстве призвали не провоцировать пожары в экосистемах.
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