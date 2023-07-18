Украина запретила курятину и яйца из Польши

Главное: Украина ввела ограничения на курятину и яйца из Польши. Из-за болезни Ньюкасла.

Детали: Украина временно запретила ввоз курятины и яиц из Польши из-за регистрации в стране болезни Ньюкасла. Восточное межрегиональное главное управление Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщило о введении ограничений.

Как стало известно, согласно распоряжению главного государственного ветеринарного инспектора от 13 июля, запрет не распространяется на продукты, которые прошли обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя этого заболевания согласно требованиям о ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки, утвержденных приказом министерства аграрной политики и продовольствия №553 от 16 ноября 2018-го года.

Стоит отметить, что данную заразу выявили впервые за пятьдесят лет на птицефабрике Белостокском районе, где содержится более 43 тысяч кур на убой.

Справка :

Болезнь Ньюкасла известна как псевдочума птиц, или азиатская чума – заразное и смертельное вирусное заболевание, поражающее все виды птиц (кур, голубей, индейку). Одна из самых заразных болезней домашней птицы в мире, вызываемая вирусом семейства Paramyxoviridae, при которой многие птицы умирают, не проявляя никаких симптомов. Псевдочума может вызвать смерть даже у вакцинированной домашней птицы.

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