Миколаївський депутат від ОПЗЖ Афанасьєв вкрав українське зерно на майже 1 млн дол. Правоохоронці та суди закриють очі?

Про це повідомляє портал Антикор в статті «Миколаївський «ждун»: як депутат від ОПЗЖ Афанасьєв чекав на росію, щоб вкрасти українське зерно.

За даними видання, Головне слідче управління Національної поліції України встановило, що у лютому-березні 2022 року під час перших днів повномасштабного вторгнення рф, компанія депутата Миколаївської міської ради від ОПЗЖ Олега Афанасьєва — ТОВ «САМГА» — вкрала 1600 тонн зерна сої (на суму близько 1 млн доларів США) у місцевої аграрної бізнесвумен Оксани Сольської.

Слід зазначити, що :

ТОВ «САМГА» — це компанія, що надає послуги з транспортно-експедиторського обслуговування та перевантаження зернових, зернобобових і олійних вантажів.

Компанія Сольської користувалася їхніми послугами для відвантаження продукції.

Коли відбулося повномасштабне вторгнення і російські окупаційні війська стояли на підходах до Миколаєва, то «вочевидь у мріях Афанасьєва над півднем України вже майорів триколор». А відтак завантажену на склад агропродукцію, яку через велику війну він не встиг відправити, можна просто забрати собі. Бо «хто там буде розбиратися...».

Так, маючи на меті підзаробити, компанія Олега Афанасьєва вивезла та зберігала зерно сої на приміській території Ренінської територіальної громади Ізмаїлівського району Одеської області.

Тим часом законній власниці сої Сольській повідомили, що у склад, де зберігалося зерно, влучив снаряд і тепер він знищений. Відповідну заяву Афанасьєв написав і до Нацполіції.

Проте власниця сої вирішила перевірити правдивість версії зі знищенням складу з зерном. В ході слідчих дій з’ясувалось, що обстрілу складське приміщення, де зберігалась соя, не піддавалось. Пізніше Нацполіція провела обшук за місцезнаходженням складів ТОВ «САМГА» на Одещині, де знайшла зникле зерно в об‘ємі та якості, що відповідало викраденому в Сольської. Поліція на підставі рішення суду наклала арешт на зерно та передала його на відповідальне зберігання законній власниці до завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Проте, як повідомляє видання, Афанасьєв не мав намірів віддавати викрадене. Коли Нацполіція разом з представниками Сольської виїхали до складу ТОВ «САМГА» біля м. Рені, аби виконати рішення суду та забрати продукцію, то отримали опір у «найкращих рейдерських традиціях часів Януковича». В’їзд до складу було заблоковано промисловими самохідними комбайнами, двері заколочені.

Паралельно в цей час відбувалося юридичне «вирішення проблем» з боку Афанасьєва «у кращих традиціях правосуддя в Печерському райсуді». Представники ТОВ «САМГА» скористались класичною схемою — так званою «суддівською рулеткою», коли для того, щоб обманути систему авторозподілу суддів, заявник подає одразу декілька однакових заяв/клопотань/позовів, які в подальшому система розкидає на різних суддів, а заявник обере, який суддя ухвалить необхідне рішення. Зокрема, представники Афанасьєва подали 12 ідентичних за змістом та формою клопотань до Печерського райсуду Києва про зняття арешту з зерна. Зазначені клопотання слідчі судді визначали необґрунтованими та неправомірними, категорично відмовляли у задоволенні. Аж допоки не «випав» зручний суддя, який все-таки зняв арешт. Слід зазначити, що у 2019 році саме цей суддя отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності. При цьому, для більшої переконливості щодо «неупередженості» Печерського правосуддя, він влаштував справжню виставу. Так, попередньо розглядаючи аналогічне клопотання наприкінці червня, суддя відмовив команді ОПЗЖ у знятті арешту на викрадену сою. Та коли настав зручний момент та біля складу, де зберігалось зерно, зʼявилась вантажна техніка групи ОПЗЖ, суддя знайшов «законні підстави» та скасував арешт на викрадену сою. При цьому, представників потерпілої Сольської саме на це засідання протиправно не допустили, розгляд відбувався в особистому кабінеті судді, а не в залі судових засідань за відсутності відео- та аудіо фіксації судового засідання.

За нашою інформацією, хоча рішення суду набирає законної сили лише у вівторок, 18 липня, зерно вже вивезено у невідомому напрямку. Причому, під фейковими документами іншої компанії.