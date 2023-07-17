В «Укрэнерго» рассказали, сколько населенных пунктов Украины остаются без света

Главное: В Украине обесточено более 400 населенных пунктов. В воскресенье впервые произошел импорт электроэнергии из Польши по межгосударственной линии электропередачи, модернизированной в мае.

Детали: В Украине из-за боевых действий и непогоды обесточено более 400 населенных пунктов. Энергетики продолжают восстановительные работы там, где это возможно, сообщает «Укрэнерго».

«Из-за боевых действий остаются обесточенными 397 населенных пунктов в прифронтовых и пограничных областях. В результате обстрелов есть повреждения в сетях Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. Восстановление происходит с разрешения военных. Из-за непогоды произошло обесточивание в четырех населенных пунктах в Черновицкой области», — говорится в сообщении.

Также отмечено, что 16 июля впервые произошел импорт электроэнергии из Польши в Украину по межгосударственной линии электропередачи, модернизированной и подключенной в мае. Энергосистема получила дополнительные 800 МВ мощности с 20:00 до 23:00 именно в период наивысшего потребления.

Кроме того, в течение дня продолжался импорт из Словакии и Молдовы максимальной мощностью до 350 преимущественно в дневные и вечерние часы.

На сегодняшний день импорт предусмотрен из Словакии с 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а также из Молдовы — до 3 МВт.

В тему: В 11 областях Украины зафиксированы отключения света.