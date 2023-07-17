Приближается адская жара: синоптик напугала украинцев своим прогнозом

Главное: Погода в Украине меняется. Будет очень жарко.
Детали: Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об адской жаре, которая надвигается на нашу страну. Появился прогноз эксперта.
Она говорит, что уже во вторник, 18 июля, в Украине прогреется до 34-36 градусов.
Отмечается, что в Европе при этом будет до плюс 36-47.
Однако нашей стране несколько повезло – экстремальная жара у нас не прогнозируется.
Сообщается также, что кратковременные дожди с грозами пройдут во вторник в большинстве областей Украины. При грозах есть вероятность сильного ливня, шквала и града.
Завтра в Киеве ожидается дождь с грозой. Будет 25-28 тепла.
Резюмируется: «Сегодняшний понедельник пока самый жаркий в Киеве в ближайшей перспективе неделя побудет с приемлемыми градусами, а в субботу, 22-го июля, возможен сильный дождь и кратковременное похолодание до 18-20 градусов».
В тему: Синоптики напророчили украинцам душную погоду.