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Новости > Приближается адская жара: синоптик напугала украинцев своим прогнозом

Приближается адская жара: синоптик напугала украинцев своим прогнозом

Агата Кловская
17.07.23 13:35
94
Приближается адская жара: синоптик напугала украинцев своим прогнозом

Главное: Погода в Украине меняется. Будет очень жарко.

Детали: Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об адской жаре, которая надвигается на нашу страну. Появился прогноз эксперта.

Она говорит, что уже во вторник, 18 июля, в Украине прогреется до 34-36 градусов.  

Отмечается, что в Европе при этом будет до плюс 36-47.

Однако нашей стране несколько повезло – экстремальная жара у нас не прогнозируется.

Сообщается также, что кратковременные дожди с грозами пройдут во вторник в большинстве областей Украины. При грозах есть вероятность сильного ливня, шквала и града.

Завтра в Киеве ожидается дождь с грозой. Будет 25-28 тепла.

Резюмируется: «Сегодняшний понедельник пока самый жаркий в Киеве в ближайшей перспективе неделя побудет с приемлемыми градусами, а в субботу, 22-го июля, возможен сильный дождь и кратковременное похолодание до 18-20 градусов».

Погода

В тему: Синоптики напророчили украинцам душную погоду.

Тэги: общество, погода, жара, погодные условия, синоптики, новости Украины

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