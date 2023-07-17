В Киеве два моста находятся в аварийном состоянии

Главное: Киевские мосты Патона и Метро критически повреждены. Коррозия главных элементов, трещины опор, разрушение бетона — такие критические повреждения мостов обнаружила комиссия.

Детали: В Киеве эксперты комиссии по проверке состояния мостовых сооружений зафиксировали критические повреждения моста имени Патона и моста Метро. В частности, была обнаружена сплошная коррозия, продольные трещины и разрушение бетона. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в понедельник, 17 июля.

Первый этап оценки состояния мостов начался со столицы. Эксперты провели визуальный осмотр моста Патона и моста Метро, зафиксировали на видео и фото наиболее критичные повреждения мостов.

В частности, комиссия обнаружила сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозную коррозию балок в местах соединения с поперечными узлами.

В Министерстве отметили, что оба столичных моста имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы.

Для экспертов главной задачей было выяснить реальное техническое состояние этих объектов и разработать пошаговый план ремонта и содержания мостов. По результатам осмотра мостов будет составлен соответствующий акт, согласно которому комиссия примет дальнейший план действий.

В Минвосстановлении напомнили, что мост Патона эксперты сочли нетрудоспособным еще во время обследования в 2018 году. Обзор объекта, согласно регламенту, должен был происходить каждый год. Впрочем, последняя проверка прошла в 2020 году.

В январе текущего года распоряжением КГГА заказчиком работ по реставрации моста Патона определена Служба восстановления Киевской области. Однако балансодержателем объекта остается Киевская городская администрация, отвечающая за надлежащее состояние.

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