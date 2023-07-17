В Кремле объявили о прекращении зернового соглашения

Главное: В России заявили о прекращении действия зернового соглашения. Москва вернется к реализации черноморских договоренностей, когда российская часть зернового соглашения будет исполнена, утверждает Дмитрий Песков.

Детали: Зерновое соглашение утратило свою силу из-за того, что не выполнены условия России. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 17 июля.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — заявил он.

Песков заверил, что Москва «немедленно вернется» к реализации черноморских договоренностей, как только российская часть зернового соглашения будет выполнена.

Он добавил, что позиция РФ по зерновому соглашению была заявлена еще до атаки на Крымский мост, поэтому последние события на решение Москвы не повлияли.

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