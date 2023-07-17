Будущее Украины — в НАТО и это не обсуждается, — Белый дом

Главное: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что будущее Украины — в НАТО. Он также пообещал предоставить Украине необходимую поддержку на протяжении всего времени, которое потребуется для этого.

Детали: Будущее Украины — в Североатлантическом оборонном альянсе и это не подлежит обсуждению. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News.

«В настоящее время, пока мы говорим, украинцы смело и мужественно наступают на российские рубежи на юге и на востоке. Они наносят огромный урон российским войскам», — заявил он.

Салливан подчеркнул, что Запад стремится продолжать ужесточать санкции, ослабляя оборонно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии.

«Мы будем продолжать оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы будут продолжать оказывать на нее военное давление. Поэтому я думаю, что в конечном итоге, если Россия решит продолжать участвовать в этой войне, это будет стоить ей очень дорого. А Украина будет продолжать добиваться успехов на поле боя», — заявил он.

Салливан добавил, что в то же время США собираются обеспечить Украине необходимую поддержку на протяжении всего времени, которое потребуется для этого.

«И это послание, которое прозвучало на саммите НАТО. И, наконец, да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины — в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, что теперь обязались делать все 31 союзник», — подчеркнул он.

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