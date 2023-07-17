Россияне рассказали, сколько туристов сейчас «застряло» в Крыму

Главное: В Крыму насчитали пятьдесят тысяч туристов. У них проблемы с тем, чтобы покинуть полуостров.
Детали: После взрыва на Крымском мосту у местных туристов возникли проблемы с выездом. Россияне рассказали, сколько их сейчас «застряло» на аннексированном полуострове.
Информируется, что это, как минимум, пятьдесят тысяч человек.
Сообщается, что большинство из них заехали в Крым на собственных автомобилях.
Уверяется, что с местными отелями ведется работа и прорабатываются различные варианты по размещению тех туристов, у которых в ближайшие дни заканчивается отдых, однако тем все равно придется платить за поселение.
В тему: На Крымском мосту ночью прогремел взрыв.