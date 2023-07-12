Пригожин болен раком, - СМИ

Главное: СМИ утверждают, что Евгений Пригожин болен раком. Возможно, именно проблемы со здоровьем могли повлиять на его решение начать мятеж.

Детали: Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин болен раком, утверждает российское оппозиционное издание «Проект» со ссылкой на источники в окружении куратора «Вагнера». Знакомые Пригожина не исключают, что именно проблемы со здоровьем могли повлиять на его решение начать мятеж.

По данным СМИ, Пригожин долгое время лечился от рака, проходил серьезную терапию, но сейчас «процесс образования опухоли вроде остановлен». «Это человек с вырезанным желудком и кишками!» — говорит один из его знакомых.

По месту проживания Пригожина во время обыска нашли комнату с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратором.

По данным издания, Пригожин лечился в элитной клинике «Согаз», о которой Reuters и другие СМИ рассказывали как о больнице для наемников «Вагнера». В списке VIP-клиентов клиники журналисты обнаружили некого Дмитрия Исааковича Гейлера, на имя которого у Пригожина нашли поддельный паспорт.