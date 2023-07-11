Президент Польши рассказал, когда миротворческая миссия НАТО может войти в Украину

Главное: Президент Польши не исключает, что миротворцы НАТО могут зайти в Украину. Но уже после войны.

Детали: Президент Польши Анджей Дуда сделал резонансное заявление. Он выступил перед стартом саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит 11-12 июля.

Так, политик не исключает, что НАТО может отправить туда миротворческую миссию в Украину, которой приняли бы участие польские военнослужащие, однако произойти это может лишь по завершении войны в нашей стране.

Подчеркивается, что все будет зависить от того, какие договоренности будут достигнуты на мирных переговорах, если Украина решит их вести.

Глава государства сказал: «Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение».

Информируется, что Польша выступает за быстрое вступление Украины в НАТО после окончания войны.

Резюмируется, что членство нашей страны в Альянсе до прекращения боевых действий могло бы привести к войне НАТО с Россией из-за пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

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