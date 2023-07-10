Med-PaLM 2 рулит: в США ИИ внедряют в медучреждениях

Главное: Медицинский чат-бот Med-PaLM 2 от Google начали активно тестировать в медицинских учреждениях.

Детали: В США ИИ начали внедрять в медицинских учреждениях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Медицинский чат-бот Med-PaLM 2 от Google начали активно тестировать с апреля этого года. Он предназначен для получения ответов на любые вопросы о медицине.

Разработчики считают, что проект будет особенно полезен в странах с ограниченным доступом к медицинским услугам. Как подчеркнул старший директор по исследованиям Google, Med-PaLM 2 пока находится на ранней стадии разработки.