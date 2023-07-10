Элтон Джон спел свою последнюю песню

Главное: Элтон Джон завершил прощальное турне концертом в Стокгольме. Это были его последние гастроли.

Детали: Сэр Элтон Джон завершил свое прощальное турне концертом в Стокгольме.

76-летний Элтон Джон подчеркнул, что это были его последние гастроли, хотя и не исключил одиночных выступлений в особых случаях.

Последней спетой песней Элтона Джона стала Goodbye Yellow Brick Road.