Элтон Джон спел свою последнюю песню

Главное: Элтон Джон завершил прощальное турне концертом в Стокгольме. Это были его последние гастроли.
Детали: Сэр Элтон Джон завершил свое прощальное турне концертом в Стокгольме.
Главное: Элтон Джон завершил прощальное турне концертом в Стокгольме. Это были его последние гастроли.
Детали: Сэр Элтон Джон завершил свое прощальное турне концертом в Стокгольме.
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