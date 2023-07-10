Ученые выяснили кое-что интересное о внутреннем ядре Земли

Главное: Ученые выяснили, что внутреннее ядро планеты не совсем «твердое». Простыми словами, «сердце планеты» не застыло гладко, а состоит из лоскутов разных структур.

Детали: Ученые заявили, что внутреннее ядро Земли не однородно. По их словам, оно содержит множество вариаций. Так, исследователи обнаружили, что «сердце» нашей планеты не полностью твердо. Об этом пишет Space.

Согласно исследованиям, ядро планеты — это смесь из твердого и жидкого состояния, которая доходит до самого центра Земли.

Это удалось выяснить с помощью слабых эхо волн землетрясений, отражающихся от поверхности Земли из недр планеты.

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что внутреннее ядро, увеличивающееся ежегодно на миллиметр по мере отверждения жидкого внешнего ядра, могло расти быстрее в определенные периоды в истории нашей планеты. Внутри твердого сердца Земли также могут быть „завихрения жидкого железа“. Давным-давно внутреннее ядро Земли могло расти очень быстро. После оно достигло равновесия, и скорость его роста замедлилась. Скорее всего, не все железо стало твердым, а потому внутри сердца нашей планеты все еще может находиться некоторое количество жидкого железа», — заявил старший автор исследования, сейсмолог из Университета Юты Кит Копер.

Как известно, внутреннее ядро Земли состоит из железа и никеля. Его диаметр около 2440 км.

«Поскольку мы не можем получить прямой доступ к земному ядру, мы использовали данные двух десятков сейсмометров, настроенных на измерение волн землетрясений и наблюдений за испытаниями ядерного оружия. Во время исследования мы сосредоточились на волнах, вызванных магнитудой 5,7 и выше — они достаточно большие, чтобы вибрировать во внутреннее ядро планеты, отправляя назад слабое эхо. В общей сложности было рассмотрено 2 455 подобных землетрясений», — добавил Копер.

По его словам, эти сигналы чрезвычайно малы — размером около нанометра и именно поэтому их чрезвычайно сложно обнаружить.

«Простыми словами, „сердце планеты“ не застыло гладко, а состоит из лоскутов разных структур», — резюмировал Копер.

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