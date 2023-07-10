Киев пережил рекордный ливень

Главное: Прошедший в Киеве ливень оказался рекордным. Выпало 51,9 миллиметров осадков.

Детали: В минувшую пятницу, 7 июля, Киев пережил рекордный в своей истории ливень. О нем поведали в Центральной геофизической обсерватории.

Сообщается, что в украинской столице за сутки выпало 51,9 миллиметров осадков.

Это сразу на 21,6 миллиметра больше, чем предыдущий рекорд 1978-го года.

Уточняется, что всего за один день в городе выпала почти месячная норма осадков, которая для июля в столице составляет 68 миллиметров.

В тему: Синоптик предупредила, что в Украину идет африканская жара.