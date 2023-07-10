Украина избежит ПДЧ на пути в НАТО, — Кулеба

Главное: Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО договорились убрать ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс. Это лучший момент, чтобы внести ясность в приглашение Украины стать членом НАТО, отметил глава МИД.

Детали: Страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter в понедельник, 10 июля.

«После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО», — написал он.

Кулеба также отметил, что это самый лучший момент, чтобы внести ясность относительно приглашения Украины стать членом НАТО.

План действий по членству в НАТО — это программа принятия новых членов в Альянс. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые намерены стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов Альянса по всем основным направлениям — политическим, экономическим, военным, правовым.

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