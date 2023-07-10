В Украине начали строить завод по производству Bayraktar

Главное: В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar. На нем будут выпускать аппараты Bayraktar TB2 и Akinci.

Детали: Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотников в Bayraktar. Об этом сказал министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона в понедельник, 10 июля.

«Завод начал строиться на деле, а не только на меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — заявил Камышин.

В тему: Стало известно, когда в Украине заработает завод по производству Bayraktar.