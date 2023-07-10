Маленькая девочка получила новое сердце: украинские врачи провели уникальную операцию

Главное: Уникальную операцию провели украинские врачи. Они трансплантировали сердце шестилетней девочке.

Детали: В Институте сердца Минздрава сообщили об уникальной операции, которую провели украинские врачи. Как стало известно, они трансплантировали сердце шестилетней девочке.

Подчеркивается, что такая операция была проведена впервые в нашей стране.

Информируется, что она прошла успешно, а ребенок чувствует себя хорошо.

Все подробности трансплантации медики пообещали сообщить позже.

Добавим, что трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров совместно с командой врачей Института.

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