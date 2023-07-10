Синоптик предупредила, что в Украину идет африканская жара

Главное: В Украине ожидается потепление. Идет жара из Африки.

Детали: Синоптик Анжелика Ганчук рассказала, что в Украине ожидается потепление. Ее слова цитирует издание NV.

Так, она поведала, что до 11 июля в нашей стране будет преобладать достаточно комфортный температурный режим – плюс 14-20 на Юге до 24 тепла, а днем у нас будет наблюдаться температура плюс 20-28.

По ее словам, сейчас очень сильно разогревается воздух над Сахарой. Прогнозируется, что с 12 июля этот разогретый слой воздуха начнет поступать с юго-запада на территорию Европы и Украины в частности.

Эксперт говорит: «Для нас это будет означать новое повышение температуры для всей территории Украины. И возможно даже это будут опять какие-то рекордные температуры, потому что значения там будут довольно высокие. И в дальнейшем до конца месяца мы будем в таком режиме: более теплые, жаркие периоды будут меняться на кратковременные периоды с осадками, как происходит сейчас».

Она информировала, что в этом месяце самые высокие температуры ожидаются на Юге страны.

Резюмируется: «Однозначно мы еще будем фиксировать какие-то рекордные температурные отметки, потому что наблюдаем соответствующие процессы над территорией, которая влияет на погоду в Украине».

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