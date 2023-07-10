В Украине вновь возникли масштабные проблемы с электричеством

Главное: Украинцы вновь сидят без электричества. Проблемы в девяти областях.

Детали: Из-за непогоды и российских обстрелов в Украине вновь фиксируют проблемы с электричеством. О ситуации на утро понедельника, 10 июля, сообщает Минэнерго.

Отмечается, что отключения фиксировали в девяти областях.

Накануне, в воскресенье, случились повреждения линий электропередачи из-за грозового шторма.

Информируется, что без электричества оставалась часть потребителей в Сумской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях.

В Днепропетровской области из-за непогоды временно обесточивались 32 тысячи потребителей.

Остаются без электричества четыре населенных пункта в Черниговской области и 12 населенных пунктов - в Сумской области. Продолжаются восстановительные работы.

В то же время, как стало известно, из-за российских обстрелов обесточены 12 населенных пунктов в Донецкой области. Остается без света часть абонентов в Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Резюмируется: «В рамках продолжающейся ремонтной кампании завершен плановый и ряд аварийных и текущих ремонтов на энергоблоках тепловой генерации. Электроэнергии, производимой электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет».

В тему: Как оказалось, украинцы не спешат экономить электроэнергию.