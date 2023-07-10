В РФ заявили о ракетной атаке на Крымский мост

Главное: В России заявили якобы об атаке ракетами на Керченский мост и аэродром в Ростовской области. Также якобы были сбиты дроны.

Детали: Крымский мост через Керченский пролив якобы подвергся ракетной атаке. Об этом сказал начальник главного штаба воздушно-космических сил России Виктор Афзалов, сообщают российские СМИ утром в понедельник, 10 июля.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены три ракеты С-200, атаковавшие керченский транспортный переход и аэродром Морозовск (в Ростовской области — ред.). Жертв и разрушений нет», — заявил он.

В Минобороны России утверждают, что атаке подверглись другие объекты в Ростовской и Калужской областях. Средства ПВО вроде бы уничтожили две ракеты С-200, еще две ракеты отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. При этом жертв и разрушений вроде бы нет.

В тему: На опорах Крымского моста появились трещины.