Стало известно, какие электромобили предпочитают покупать украинцы

Главное: С начала года украинцы купили 12,6 тысяч электромобилей. Названы самые популярные модели.

Детали: В «Укравтопром» поведали, какие электромобили покупают людей в нашей стране. За январь-июнь было приобретено 12,6 тысяч таких машин – 9,8 тысяч подержанных и 2,8 тысяч новых.

Отмечается, что число электромобилей, которые впервые регистрировались в Украине, увеличилось втрое.

Уточняется, что доля новых машин в регистрациях электромобилей выросла с 18% в первом полугодии 2022-го года до 22% текущего года.

Самые популярные новые электромобили у украинцев такие: Volkswagen ID.4 (899 штук), DongFengHonda M-NV (497), Volkswagen ID.6 (168), Honda е (146) и BMW iX (87).

Самые популярные подержанные авто в нашей стране таковы: Nissan Leaf (1 921), Volkswagen е-Golf (940), Tesla Model 3 (908), Volkswagen ID.4 (724) и Tesla Model Y (637).

В тему: В Украине существенно вырос спрос на новые легковые автомобили.