Ситуация на ЗАЭС продолжает ухудшаться

Главное: На ЗАЭС наблюдается неприятная тенденция. Уровень воды в пруду-охладителе продолжает снижаться.

Детали: «Энергоатом» сообщил о неприятной ситуации на Запорожской АЭС на утро понедельника, 10 июля. Стало известно, что фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе.

Сейчас он составляет 16,5 метров.

При этом, как отмечается, ситуация на объекте остается стабильной и контролируемой.

Информируется также, что уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд, на уровне 11,08 метров.

Уточняется, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Напоминается, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября прошлого года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

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