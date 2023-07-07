За 500 дней войны в Украине погибло втрое больше гражданских, чем за прошедшие восемь лет

Главное: За 500 дней полномасштабной войны в Украине погибло втрое больше гражданских, чем за восемь лет на Донбассе. Такие данные приводит ООН.

Детали: За последние 500 дней погибло втрое больше гражданских лиц, чем за все предыдущие восемь лет боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) в пятницу, 7 июля.

Миссия смогла подтвердить гибель более 9 000 гражданских лиц, в том числе более 500 детей, с момента нападения России 24 февраля 2022 года, но предупредила, что реальное количество жертв может быть гораздо выше.

Общее ежемесячное количество погибших и раненых уменьшилось в начале этого года по сравнению с 2022 годом, но в мае и июне их среднее количество вновь возросло.

ММПЧУ напомнила о последнем смертельном нападении 27 июня, когда 13 гражданских лиц, в том числе четверо детей, погибли вечером в результате ракетного удара по оживленному торговому району в Краматорске.

Буквально через несколько дней спустя еще один ракетный удар унес жизни 10 гражданских лиц во Львове. За эти две недели число погибших среди гражданских лиц является одним из самых высоких с начала российского вторжения.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека, работающая в Украине с 2014 года, заявила, что за последние 500 дней погибло втрое больше гражданских лиц, чем за все предыдущие восемь лет боевых действий на востоке Украины», — говорится в пресс-релизе.

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