Совсем скоро погода основательно освежит украинцев

Главное: В Украине меняется погода. Ожидается похолодание.

Детали: Синоптик Наталья Диденко поведала, чего ждать от погоды украинцам в ближайшее время. Она отметила, что в нашу страну идет похолодание, которое будет ощущаться уже в ближайшие выходные, 8-9 июля.

В уик-энд температура воздуха в большинстве областей составит 23-28 градусов тепла.

Завтра, по ее словам, дожди с грозами прогнозируются на Левобережье, а вот послезавтра в большинстве областей будет сухо, только на востоке и в Крыму пройдут грозовые дожди.

В то же время в ближайшие пару дней ожидаются порывы северного ветра, которые могут достигать штормовых значений.

В Киеве в выходные ожидается солнечная погода, будет плюс 23-26 градусов. Однако ближайшей ночью возможен дождь с грозой.

Эксперт информирует: «На следующей неделе жара явно не в любимчиках в атмосферы, а во вторник на севере, на северо-западе и в центральных областях вообще ударят холода, ожидается там 11 июля плюс 18-22 градуса. Но это недолго».

В тему: Минувший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.