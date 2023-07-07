Буданов рассказал, когда ждать успеха от контрнаступления ВСУ

Главное: Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ. Говорит, что успех будет, но нужно подождать.

Детали: Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ. Его слова цитирует Reuters.

Так, он сказал: «Идет контрнаступление. В целом, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже».

При этом глава разведки сравнил операцию украинских военных с многомесячной попыткой России взять Бахмут.

Отмечается: «Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Русские атаковали его больше десяти месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше десяти месяцев времени».

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