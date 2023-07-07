В Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди

Главное: Вспышка сибирской язвы произошла в Индонезии. Известно о первых погибших.

Детали: В Индонезии бьют тревогу. В стране зафиксирована вспышка сибирской язвы.

Она зафиксирована в провинции Джокьякарта.

Жертвами заразы стали уже три человека, а страшный диагноз подтвердили у 87 больных.

Медики напоминают, что сибирская язва представляет собой смертельное инфекционное заболевание, которое обычно поражает крупный рогатый скот или коз. Человек может заразиться только при контакте с больными сибирской язвой животными или при употреблении их мяса.

Министерство здравоохранения страны говорит, что употребление зараженного мяса стало причиной вспышки в Индонезии.

Отмечается, что первый погибший съел мясо собственной коровы после того, как та умерла от заразы. При этом он раздавал зараженное мясо животного десяткам других жителей своего района.

Местные власти уже объявили близлежащий район «красной» зоной повышенной опасности на 120 дней с момента обнаружения сибирской язвы и посоветовали жителям употреблять в пищу мясо только здорового скота.

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