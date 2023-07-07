В Самарской области завод по производству взрывчатки посетила «бавовна»

Главное: В Самарской области РФ произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ. Есть погибшие.

Детали: В Чапаевске Самарской области РФ произошел взрыв на заводе «Промсинтез», который занимается производством взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за взрыва на заводе погибли шесть человек, еще двое получили травмы.

Сообщается, что взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после этого не было.

Отметим, что в настоящее время завод «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

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