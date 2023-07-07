В Самарской области завод по производству взрывчатки посетила «бавовна»

Главное: В Самарской области РФ произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ. Есть погибшие.
Детали: В Чапаевске Самарской области РФ произошел взрыв на заводе «Промсинтез», который занимается производством взрывчатых веществ. Об этом сообщает ТАСС.
Из-за взрыва на заводе погибли шесть человек, еще двое получили травмы.
Сообщается, что взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после этого не было.
Отметим, что в настоящее время завод «Промсинтез» является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.
В тему: На пороховом заводе под Тамбовом случилась «бавовна».