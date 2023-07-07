На Одесщине зафиксировано массовое отравление паленой водкой. Четыре человека умерли

Главное: В Одесской области четыре человека умерли от отравления алкоголем. Еще семь человек остаются в критическом состоянии после употребления суррогатной водки, приобретенной на разлив в сельском магазине.

Детали: В Раздельнянском районе Одесской области зафиксировали массовое отравление и гибель людей из-за употребления суррогатного алкоголя. Об этом 7 июля сообщила полиция региона.

Отмечается, что в настоящее время четыре человека скончались, еще семеро находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По данным следствия, 5 июля нескольким жителям села Старостино стало плохо после употребления водки, которую продавали на разлив в местном магазине. Три человека скончались в больнице, смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его жительства.

«Предварительная причина смерти граждан — токсическое действие и отравление химическими веществами... Женщину, реализовавшую суррогатный алкоголь, правоохранители задержали по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей», — уточнили правоохранители.

Назначен ряд судебных экспертиз.

В тему: На Хмельнитчине трое детей выпили 1,5 литра водки и отравились.