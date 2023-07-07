Стали известны подробности сегодняшнего визита Зеленского в гости к Эрдогану

Главное: Сегодня, 7 июля, Владимир Зеленский посетит Стамбул, где встретится со своим турецким коллегой. Также там пройдут пресс-конференции президентов.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в турецком Стамбуле в пятницу, 7 июля. Об этом сообщает директорат по коммуникациям администрации турецкого президента.

«Администрация президента Турции анонсировала встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу», — говорится в сообщении.

В конце встречи предполагается провести пресс-конференции лидеров двух стран.

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