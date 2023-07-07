Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

Главное: Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом. Президент Украины поблагодарил нидерландских парламентариев за сильную и комплексную поддержку.
Детали: Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом 7 июля сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
«Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами — это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения столь страшных преступлений», — подчеркнул он.
Глава государства также поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку Украины.
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