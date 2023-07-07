Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

Икона морей: самый большой в мире корабль скоро выйдет в свой первый круиз

Зеленский рассказал, чего ждет от саммита НАТО

На Говерле молния убила двух человек

СМИ пишут о тайных переговорах США и России по войне в Украине. Госдеп все опровергает

Непогода оставила без света более 600 населенных пунктов в Украине

Стали известны подробности сегодняшнего визита Зеленского в гости к Эрдогану

На Одесщине зафиксировано массовое отравление паленой водкой. Четыре человека умерли

Трагедия в Милане: в доме престарелых в результате пожара погибли люди

07.07.23 12:47

Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, — WP

07.07.23 11:16

Непогода оставила без света более 600 населенных пунктов в Украине

07.07.23 10:55

СМИ пишут о тайных переговорах США и России по войне в Украине. Госдеп все опровергает

07.07.23 09:48

За сутки ВСУ уничтожили еще более полутысячи оккупантов

07.07.23 09:21

Россия снова атаковала Украину «мопедами». Есть погибшие

06.07.23 16:20

Число погибших в результате ракетного удара по Львову увеличилось

06.07.23 13:56

Часть укрытий во Львове была закрыта во время ночной атаки, — МВД

06.07.23 12:47

Зеленский прибыл в Болгарию

06.07.23 12:19

Два населенных пункта на Львовщине остались без света после ночного ракетного удара

06.07.23 10:05

Ракетный удар по Львову привел к жертвам и разрушениям