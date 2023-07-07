Непогода оставила без света более 600 населенных пунктов в Украине

Главное: В Украине обесточено более 650 населенных пунктов. Больше всего отключений зафиксировано в Черниговской области — там без света 224 населенных пункта.

Детали: В Украине из-за непогоды произошли масштабные отключения света в девяти регионах. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 7 июля.

По состоянию на 07:00 по информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) обесточено 656 населенных пунктов в девяти областях (Черниговская — 224, Киевская — 119, Хмельницкая — 105, Житомирская — 81, Сумская — 55, Черкасская — 28, Тернопольская — 24, Кировоградская — 16 и Черновицкая — 4), говорится в сообщении.

К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

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